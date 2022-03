Abgängiger 85-Jähriger auf Parkplatz gefunden

Der 85-Jährige aus dem Bezirk Amstetten wollte am Samstag gegen Mittag mit seinem Mopedauto Richtung Wachau fahren. Beim letzten telefonischen Kontakt mit seiner Tochter gab er an, dass er sich an einer Schnellstraße befinde und keinen Sprit mehr habe. Genaueres könne er nicht angeben.