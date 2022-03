Einzigartiges Chirurgie-Training am Simulator

Steht ein Chirurg im OP, muss jeder Handgriff sitzen. Präzises Arbeiten und höchste Konzentration können über Leben und Tod entscheiden. Der Trend geht hin zu minimal-inversiven Eingriffen, also Operationen ohne große Schnitte. Am Spital in Tulln haben zwei Mediziner dafür spezielle Trainingsprogramme entwickelt.