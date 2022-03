Kollision mit Traktor: 88-jähriger Autolenker tot

Am Samstagabend kam ein 88-jähriger Autofahrer im Bezirk Leibnitz bei einer Frontalkollision mit einem Traktor ums Leben. Der 28-jährige Traktorlenker wurde schwer verletzt. Der Autolenker war aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Erst in der Nacht auf Samstag war in Murau ein 21-Jähriger mit seinem Traktor tödlich verunglückt.