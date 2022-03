Unfall in Weinbergen: Beifahrerin (24) gestorben

Tragischer Unfall mit einem Todesopfer am Samstag in den Weinbergen bei Guntramsdorf in Niederösterreich: Nach dem Frontalcrash eines 200-PS-Sportwagens mit einem Skoda Fabia mussten drei junge Menschen in Krankenhäuser gebracht werden, eine 24-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.