Go-go-Rentner (84) gibt als „Jungunternehmer“ Gas

Er ist die Waldviertler Antwort auf „Playboy“-Gründer Hugh Hefner - doch der 84-jährige Adi Graf ist noch immer aktiv. Seit rund einem Jahr arbeitet der findige Wirt an der Neueröffnung seiner Go-go-Bar in Waidhofen an der Thaya. Noch immer steht das endgültige Okay der Behörden zur Öffnung allerdings aus.