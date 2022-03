„Gedanklich sind sie in ihrer Heimat“

Was derzeit passiert, sei nicht mit den Geschehnissen von 2015 zu vergleichen, als die Zahl der Asylwerber in den EU-Staaten regelrecht explodiert ist. Herkunftsländer waren damals hauptsächlich Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, Südsudan, Nigeria und die Demokratische Republik Kongo. „Von Beginn des Syrienkrieges bis zur Ankunft der Flüchtlinge in Vorarlberg dauerte es Jahre, im Falle des Krieges in der Ukraine sind es hingegen nur wenige Tage“, gibt Klisch zu bedenken. Zudem seien unter den Schutzsuchenden aus der Ukraine zahlreiche Kinder sowie betagte Personen und Menschen mit Handicap, was 2015 nicht der Fall gewesen sei, so der Leiter der Flüchtlingshilfe. Das stelle die Hilfsorganisation vor neue Herausforderungen. Eines der vorrangigsten Ziele ist es, die vielen Kinder so rasch wie möglich ins Bildungssystem zu integrieren.