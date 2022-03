Waldbrand in Viktring wurde erfolgreich gelöscht

Am Freitagnachmittag kam es - wie berichtet - zu einem Brand in einem Waldstück in Viktring. Gegen 13.30 Uhr hat ein 45-jähriger Paketzusteller beim Vorbeifahren das Feuer bemerkt und sofort die Feuerwehr gerufen. Der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und den FF Viktring und St. Ruprecht gelang es rasch den Brand unter Kontrolle zu bringen.