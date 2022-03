Nachfolger für Stöckl bereits in Startlöchern

Bleibt Landes-Vize Christian Stöckl noch bis zu den Landtagswahlen 2023 im Amt oder wird er früher abgelöst? Diese Frage beschäftigt derzeit Salzburgs politische Kreise. Währenddessen bringen sich in der ÖVP bereits mehrere mögliche Nachfolger als Finanz- und Gesundheitsreferent in Stellung. Ein klares Dementi gab es bisher erst von Ex-ÖVP-Klubobfrau Gerlinde Rogatsch. Die Gesundheitsmanagerin will nicht zurück in die Politik.