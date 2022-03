„Das Osterfestival hieß zu seiner Gründung ,Musik der Religionen’. Der Grundgedanke meiner Eltern: den Menschen das Fremde, das Unbekannte zu Ostern näher zu bringen. Und deshalb bin ich froh, dass wir nach zwei Jahren wieder an genau diesen, in unserem Kulturkreis so wichtigen Tagen, unser Programm zeigen können“, erzählt Hannah Crepaz, die Geschäftsführerin des Osterfestivals. Dieses steht in diesem Jahr nicht nur im Zeichen der Maschine Mensch, sondern es klingt auch Wehmut mit: Ihr Vater Gerhard ist bekanntlich im vergangenen November im 76. Lebensjahr verstorben.