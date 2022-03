Hunderte Klimaaktivisten in Bregenz unterwegs

Für die bereits zehnte weltweite Auflage des Klimastreiks faden sich auch in Vorarlberg am Freitagvormittag wieder zahlreiche junge Menschen zusammen. In Bregenz versammelten sich die Fridays-for-Future-Aktivisten erst am Seeparkplatz, ehe sich der Protestzug langsam in Richtung Innenstadt und schließlich Landhaus in Bewegung setzte. Diesmal demonstrierten die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future (FFF) nicht nur für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels, sondern auch in Solidarität mit der Ukraine.