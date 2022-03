Jedes Spiel ist für Ercan Kara ein Feuerwerk

Den Jetlag hätte Ercan Kara gerne in Kauf genommen, doch der ÖFB-Legionär konnte nur der Zeitverschiebung trotzen, fieberte via TV bei Österreichs Play-off-Hit in Wales mit. In Orlando mittendrin, aber in Cardiff nicht dabei. Nach sechs Team-Einsätzen im Herbst eine kleine Enttäuschung. „Aber im Juni gibt’s die nächste Gelegenheit“, sagt der 26-Jährige.