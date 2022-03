Bei Grundsuche geraten auch Grünflächen ins Visier

Das Wohnen in der Landeshaupt ist so teuer, dass speziell junge Menschen abhauen. Im Umland, in Anif, Wals, Seekirchen und Co., wird dann beim Bauen mehr Boden versiegelt, als es in der Stadt überhaupt möglich wäre. Die Arbeitsplätze jedoch ziehen nicht mit aufs Land. Die Folge: Die Pendlerströme in die Kernzone werden größer. Eine wirtschaftlich aber auch ökologisch höchst bedenkliche Entwicklung.