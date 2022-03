Aufatmen in Graz! Oberkofler verlängert bei 99ers

Während sonst aktuell wenig an die Öffentlichkeit kommt, wird hinter den Kulissen der Grazer eifrig gearbeitet. So bestätigte Manager Bernd Vollmann, dass man bereits mit potenziellen Trainern in guten Gesprächen sei. Drei Kandidaten sind derzeit in der engeren Auswahl. „Wir haben allerdings keinen Druck, wobei es auch schnell gehen kann“, meint der 99ers-Manager.