Österreichs Nachwuchsasse rasen zu „Olympia-Gold“

Nach Pflichtsiegen gegen Rumänien und Polen im Achtel- und Viertelfinale wartete im Semifinale mit Finnland die erste echte Hürde. Aber auch die konnten Natalie Falch, Victoria Olivier, Jakob Greber und Fabio Walch nehmen. Im Finale wartete das Duell mit den favorisierten ItalienerInnen, die sich in den Trainings und in der Qualifikation für den Parallel-Slalom stark präsentiert hatten. Also entwickelte sich ein packender Showdown, in dem es nach vier LäuferInnen 2:2 stand. Bange Momente des Wartens, bis die Stadionsprecherin verkündete: „Austria wins the Gold!“ Danach kannte der Jubel bei den ÖSV-Nachwuchshoffnungen keine Grenzen.