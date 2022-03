Kein Gehalt, eigene Räder! So gibt Feld am See Gas

In der Vorsaison haben die Rad-Asse aus Feld am See in der Bundesliga debütiert, derzeit ist das Budget noch knapp. Ein Großteil der Aufgaben wird vom Team selbst organisiert: Um die Nennungen kümmert sich Kapitän Hans-Jörg Leopold, Kassier ist Jungfahrer Matthias Erlacher (21) - für Social Media sind die Fahrer abwechselnd selbst zuständig. Gehalt ist keines möglich, alle sind Amateure - deshalb verdient sich Erlacher beispielsweise als Rad-Lehrer in Volksschulen etwas dazu. „Unser Budget erlaubt es auch noch nicht, dass wir die Räder finanzieren. Aber wir haben alles leidenschaftliche Jungs im Kader, für die Geld nie ein Thema war. Sie freuen sich, dass sie die Chance bekommen, bei großen Rennen zu fahren“, sagt Unterköfler. So ist neben den Rennen der Bundesliga auch die Teilnahme an Rundfahrten in Tschechien und Montenegro geplant. Ein großes Highlight ist wieder die Oberösterreich-Rundfahrt.