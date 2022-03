Alec Baldwin steht für neue Filme vor der Kamera

Nach dem tödlichen Schuss seinem Film-Set im Oktober, durch dem die Kamerafrau Halyna Hutchens getötet wurde, will Hollywood-Star Alec Baldwin wieder zurück an die Arbeit, und zwar mit seinem Bruder William. In Rom beginnen gleichzeitig die Dreharbeiten für zwei neuen Filme, die von Minerva Pictures in Zusammenarbeit mit ILBE produziert werden: „Kid Santa“ und „Billie‘s Magic Word“, berichteten italienische Medien.