Alec Baldwin wollte Western „Rust“ zu Ende drehen

Alec Baldwin wollte den Western „Rust“ nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins nach eigenen Angaben zu Ende drehen. „Baldwin unternahm erhebliche Anstrengungen, um das ,Rust‘-Ensemble zu kontaktieren in der Hoffnung, dessen Unterstützung für eine Fertigstellung des Films zu erhalten“, schreibt der Anwalt des Schauspielers in einem am Freitag eingereichten Dokument für ein Schlichtungsverfahren.