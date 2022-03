Vier Jahre Haft nach zwei Einbrüche in Parfümerie

„Wir sind für den Einbruch extra aus Rumänien angefahren“, sagte der geständige Angeklagte - ein fünffacher Vater, der schon 19 einschlägige Vorstrafen seit 2002 gesammelt hat. Von einem gezielten Auftrag sprach der Kriminelle beim Prozess im Salzburger Landesgericht am Mittwoch: „Wir haben Bilder von der Parfümerie bekommen. Uns wurden je 7500 Euro in Aussicht gestellt.“ Tatsächlich fand auch der Richter, dass sie „zielgerichtet“ vorgingen: Beim ersten Einbruch am 17. August brachen sie mit Gewalt in das Geschäft in der Fußgängerzone von Bad Hofgastein ein, deaktivierten die Videoüberwachung und räumten die Regale leer. Mit vier schwarzen Säcken Beute um 38.000 Euro flüchteten sie. Nur um eine Nacht später zurückzukehren: Da hätten sie sogar mehr als 100.000 Euro Beute gemacht - doch die Polizei erwischte das Duo.