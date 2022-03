Kirchturmdenken und das „Dorf im Kopf“

Krone: Herr Berchtold, das Rheintal zählt nach Wien zu den am dichtesten besiedelten Gebieten Österreichs und laut EU zu den überwiegend städtischen Regionen. Die Menschen selbst scheinen sich größtenteils aber nicht als Städter zu begreifen. Warum ist dem so?

Berchtold: Das Rheintal ist gar nicht so dicht besiedelt, die Dichte in anderen Stadtregionen in Österreich ist wesentlich höher. Und was die Verstädterung betrifft: Das ist ein Prozess, der bereits in den 1950er-Jahren durch den Wirtschaftsaufschwung eingeläutet wurde. Allerdings hat man die Menschen auf diesem Weg zu wenig begleitet. In den Köpfen fühlen sie sich noch immer in Dörfern zuhause. Für die Bürger wurden die räumlichen Entwicklungen unverständlich formuliert. Zugegeben: Räumliche Entwicklungskonzepte, Flächenwidmungs- und Bebauungspläne und andere Raumplanungsprozesse sind für Laien nicht leicht verständlich. Daher sollten sie für diejenigen, die sie schlussendlich betreffen, verständlich erklärt werden.