Kooperation als win-win-Situation

Eine klare Ansage im Titelkampf - zumindest vorübergehend lacht man von der Tabellenspitze. “Wir wollen unbedingt aufsteigen.„ Deswegen wurde der Kader im Winter mit Kickern von Landesligist Ardagger verstärkt. “Ab der nächsten Saison werden wir mit ihnen eine Spielgemeinschaft machen. Das war sozusagen der erste Schritt.„ Besonders für die Youngsters, die Viehdorf in Zukunft als Sprungbrett nach oben nützen wollen. “Auch für unsere Spieler ist es ein Anreiz, eine win-win-Situation, wenn man so will„, weiß Resnitschek. “Klarerweise wäre es für die Entwicklung der Burschen besser, wenn sie in der 1. Klasse auflaufen würden.„