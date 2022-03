Warum die Wikinger wirklich verschwunden sind

Im Jahr 985 nach Christus kamen die Wikinger nach Grönland. Die Nordmänner rodeten Land und bauten Gras an, um Weideflächen für ihr Vieh, ihre Hauptnahrungsquelle, zu schaffen. In der Blütezeit lebten in den Siedlungen etwa 2000 Menschen, doch im 15. Jahrhundert verschwanden sie plötzlich - warum, war lange ein Rätsel. Nun sind Forscher sicher: Nicht die Eiszeit, sondern Dürre hat dazu geführt, dass die Wikinger im 15. Jahrhundert ihre Siedlungen aufgeben mussten.