Fund von Wikingerschatz verheimlicht - Haft!

Wegen der Unterschlagung eines besonders seltenen rund 1100 Jahre alten Wikingerschatzes sind zwei Hobby-Schatzsucher in Großbritannien zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sobald ein Schatz gefunden werde, gehöre er der Nation, sagte Richter Nicholas Cartwright am Freitag bei der Urteilsverkündung in Worcester im Westen Englands. Experten sehen in dem Fund, dessen Wert auf umgerechnet bis zu 14 Millionen Euro geschätzt wird, eine historische Sensation.