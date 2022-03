Italien unter Druck: „Woche der Leidenschaft“

Nur im Testeinsatz ist Schottland, das am Donnerstag in Glasgow gegen Polen antritt. Das ursprünglich an diesem Tag geplant gewesene Play-off gegen die Ukraine war von der FIFA wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine auf Juni verschoben worden. Polen hätte am Donnerstag ebenfalls im Play-off gegen Russlands Team gespielt, das jedoch von der FIFA wegen des Kriegs suspendiert wurde. Deshalb stehen Robert Lewandowski und Co. fix im WM-Play-off-Finale, wo es am 29. März gegen Schweden oder Tschechien um das WM-Ticket geht.