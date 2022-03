Wie soziale Medien unsere Gesellschaft vergiften

Doch nun macht sich ein aktueller Schock-Trend im Netz breit und vergiftet unsere Gesellschaft: Denn derzeit stellen offenbar Perverse vollkommen abscheuliche Szenen ins Netz. In einem dieser Kurzvideos etwa plaudert ein Mann anfangs völlig harmlos darüber, dass er mit seiner Freundin vom Bett aus einen Film ansieht. Aber plötzlich spricht der Deutsche völlig offen von seiner schlummernden Mordlust: „Stell dir vor, wir gucken einen Film in meinem Bett, dann beginne ich, dich mit meinem Kissen zu würgen, und du stirbst!“ Laut der Autorin Tara-Louise Wittwer erhielt das Video auf Anhieb 4300 Likes und wurde mit 176 anderen Personen geteilt. Die 29-jährige „Sinnfluenzerin“ (d. h. sie wirbt für Nachhaltigkeit statt blinden Konsums) will mit ihrer Kritik auf die drohende Gefahr dieses neuen Trends hinweisen.