Flanieren im Garten der Blumenkönigin

Sag´s durch die Rose

Eine Besonderheit im Volksgarten: Seit 2017 sind hier etwa 1000 Rosen-Patenschaften vergeben worden. Hierfür wurde an der jeweiligen Patenrose ein Schild mit einer persönlichen Widmung angebracht - dahinter stecken schöne und tragische Erinnerungen. Auch zum Gedenken an den legendären Wiener Cafetier Leopold Hawelka ist eine Tafel im Rosarium zu finden. Oder an die bekannte Kammerschauspielerin Gusti Wolf: „In tiefer Verehrung und großer Zuneigung von ihren Verehrerinnen gewidmet“. Momentan ist es nicht möglich weitere Rosenpatenschaften zu erwerben. Informationen zu anderen Möglichkeiten finden Sie hier.