Neben Düngerkrise spitzt sich Lage bei Eiern zu

Zukunft nach Ostern ungewiss

Derzeit gibt es in OÖ 1,22 Millionen Legehennen. Nach Ostern könnte sich die Anzahl drastisch reduzieren: „Es wird an der Verfügbarkeit von Futter liegen – und daran, ob die Teuerungen in der Produktion an die Konsumenten weitergegeben werden können“, sagt Franz Waldenberger, LK OÖ. Gelingt das nicht, könnten sich vielerorts Ställe leeren.