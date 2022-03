Ukraine-Krieg gefährdet heimische Eierproduktion

Der Krieg in der Ukraine hat auch immense Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion in Österreich. Durch den möglichen Ausfall der „Kornkammer Europas“ sind zuletzt schon die Produktionskosten in der heimischen Geflügelwirtschaft immens gestiegen. Die Branche fordert deshalb höhere Preise für Eier, andernfalls sei die Versorgungssicherheit ab dem Herbst in Gefahr, schrieb die Branche am Montag in einer Aussendung. Viele Bauern sehen die aktuelle Situation bereits „existenzbedrohend.“