Ukraine-Krieg als Dämpfer für heimische Wirtschaft

Auswirkungen auf der Arbeitsmarkt befürchtet

Eine Belastung sei der Krieg in der Ukraine auch für den österreichischen Arbeitsmarkt. Nach 8,0 Prozent im Jahr 2021 erwarten die Bank-Austria-Ökonomen einen Rückgang der Arbeitslosenquote auf 6,7 Prozent im Jahresdurchschnitt 2022. Angesichts der hohen Anzahl an offenen Stellen werde sich der Verbesserungstrend vom Jahresbeginn vorerst noch fortsetzen. „Die Konjunkturverlangsamung infolge der kriegerischen Auseinandersetzung wird jedoch die Entwicklung am Arbeitsmarkt beeinträchtigen, daher wird sich der Verbesserungstrend zumindest verlangsamen“, so Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Für 2023 sei mit einem moderaten Rückgang der Arbeitslosenquote auf 6,5 Prozent im Jahresdurchschnitt zu rechnen, dem niedrigsten Wert seit 2008.