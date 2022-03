Beben vor Norwegens Küste - Ölförderung gestoppt

Produktion auf Ölplattform gestoppt

Der norwegische Konzern Equinor entschloss sich aber, die Produktion auf einer Ölplattform in der Umgebung vorsorglich einzustellen. Man habe das Beben auf der Nordsee-Plattform „Snorre B“ (Bild unten) gespürt, Schäden an der Anlage oder am Meeresgrund in dem Gebiet seien aber nicht gemeldet worden, teilte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage mit.