Unfall auf der A 9: Klein-LKW schwer beschädigt

„Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“: So wurden die Feuerwehren Überbach/Markt und Deutschfeistritz auf die Phyrnautobahn (A 9) in der Nacht auf Montag auf Höhe des Parkplatzes Übelbach gerufen. An der Unfallstelle fanden sie einen schwer beschädigten Klein-LKW, auf der Seite liegend, vor. Er war zuvor gegen die Leitschiene geprallt.