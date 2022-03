„Legt die Waffen in Mariupol nieder“

Letzter EU-Diplomat verließ Mariupol

Griechenlands Generalkonsul in Mariupol, Manolis Androulakis, sagte nach seiner Rückkehr in die Heimat, er hoffe, er werde nie so etwas wieder sehen. „Mariupol wird sich in die Liste der Städte einreihen, die durch den Krieg völlig zerstört wurden“, sagte er und verwies auf „Guernica, Coventry, Aleppo (siehe Bild unten), Grosny und Leningrad“. Nach Angaben des griechischen Außenministeriums ist Androulakis der letzte EU-Diplomat, der am Dienstag Mariupol verlassen hat.