Türkei: Russen und Ukrainer „kurz vor Einigung“

Die Türkei, die sowohl mit den Verhandlern der Russen als auch der Ukrainer in Kontakt steht, sieht nach den jüngsten Treffen eine Einigung, die in Griffweite sei. „Natürlich ist es nicht einfach, während der Krieg tobt, aber wir glauben, dass es vorangeht“, sagte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Sonntag. „Wir sehen, dass die Parteien kurz vor einer Einigung stehen.“