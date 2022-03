Bereits zehn Millionen Ukrainer auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar kommen täglich Zehntausende in den westlichen Nachbarländern der Ukraine an, vor allem in Polen. 90 Prozent von ihnen sind Frauen und Kinder. Ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren können zum Militär eingezogen werden und dürfen das Land nicht verlassen. Laut UNHCR sind knapp 3,4 Millionen Menschen vor dem Krieg in andere Staaten geflohen.