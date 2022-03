Pensionist von Baum getroffen: tot!

Ein 76-jähriger Villacher führte alleine Schlägerungsarbeiten in einer Waldparzelle in Unterwollanig durch. Weil er von den Arbeiten nicht zurückgekehrt war, hielten Angehörige Nachschau und fanden den Mann Samstagabend tot neben einem gefällten Baum am Boden liegend vor. Laut Polizei dürfte der Mann von einem Baum getroffen worden sein.