Kripo-Ermittler wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Der Polizeibeamte, der 2016 in den Bereich Einbruchskriminalität versetzt wurde und nach wie vor Dienst verrichtet, soll in 17 Fällen Amtsmissbrauch begangen haben – in zwei Fällen lautet der Vorwurf auch auf falsche Beweisaussage. De facto hat der Beamte die Regeln der Polizeiarbeit missachtet, um einerseits so genannte Vertrauenspersonen (V-Männer) zu schützen – sogar deren Strafverfolgung soll er vereitelt haben. Andererseits soll er Teile der Ermittlungsarbeit verschleiert und manipuliert haben. Der Staatsanwaltschaft soll er dabei nicht nur bewusst wesentliche Informationen vorenthalten haben, er soll laut Anklage sogar falsche Behauptungen gemacht haben. Der Ankläger spricht von einem „Bild eines Ermittlers, der die gesetzlichen Vorgaben nicht als Rahmenbedingungen und Schranken seiner Tätigkeit empfand, sondern als Beschränkungen, über die er sich nach Gutdünken hinweg setzte“. Begünstigt wurde dies alles durch eine „nicht ausreichende Dienst- und Fachaufsicht“, schlussfolgert der Staatsanwalt in der Anklage.