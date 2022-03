Nik P. feierte heimlich Hochzeit auf den Malediven

Privates und Berufliches lässt sich gut trennen

Dass sie auch beruflich Seite an Seite gehen, ist beiden nur recht. Denn Nik P., der heuer eine „Candlelight Blanche“-Unplugged-X-Mas-Tour macht und am 16. Dezember samt Orchester neuerlich das Große Festspielhaus in Salzburg bespielt, braucht auch von dieser Seite jemanden, der ihm den Rücken stärkt: „Für mich als Künstler ist es wichtig, dass jemand dabei ist, der mich versteht. Ich bin da sehr emotional, aber so ist halt mein Naturell.“ Und wie dividiert seine Frau das alles auseinander? „So schwierig ist das nicht für mich. Denn ich kenne Nik ja sehr gut und weiß, wann ich was an ihn herantragen kann und wann nicht.“