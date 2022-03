36 Waisenkinder aus der Ukraine sind eingetroffen

Bis sich die Situation in der Ukraine wieder stabilisiere, will das Land bis zu 300 Waisenkinder aufnehmen. Für Betreuer und die betroffenen Kinder organisierte man rund 340 Plätze. „Am Samstag kommen im Laufe des Tages die ersten 36 Waisenkinder aus der Ukraine mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in Tirol an. Sie werden im Laufe des Nachmittags ihre Unterkunft bei uns in Tirol beziehen“, informiert Platter.