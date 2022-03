Tirol nimmt 300 ukrainische Waisenkinder auf

Ein erster Teil der Kinder soll im Stift Fiecht untergebracht werden. Dieses wird von Eigentümer Christoph Swarovski kostenlos zur Verfügung gestellt. Wann die Waisenkinder in Tirol ankommen, ist noch nicht geklärt. Platter: „Sie sollen bei uns Unterkunft, medizinische Versorgung und Betreuung bekommen. Das ist das, was wir im Moment tun können - und aus meiner Sicht ist es unsere Pflicht, gerade den Kindern in dieser so katastrophalen Situation zu helfen."