immo-humana: Ein Zuhause für Mütter in Not

Ein Dach über dem Kopf zu haben ist aber auch Basis dafür, erfahrene Traumata aufzuarbeiten und sich in die Gesellschaft einzugliedern. Konkrete Hilfe bietet man auch in der prekären Lage für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Kürzlich wurde Frau L., die mit ihrer Tochter geflüchtet ist, eine Wohnung übergeben. Bald nimmt auch das Immo-Humana-Zentrum in Wien-Leopoldstadt, in dem es 17 Wohnungen gibt, seinen Betrieb auf.