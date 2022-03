Kleiner Bub steckte mit Kopf im Brückengeländer

Wasser zieht Kinder magisch an. Nicht nur, dass sie gerne plantschen, sie schauen sich von Brücken gerne fließendes Wasser an. Und zum zweiten Mal binnen einer Woche blieb bei so einer „Forschungsaktion“ ein Bub in einen Brückengeländer stecken und musste von der Feuerwehr befreit werdne. Dieses Mal in Neukirchen bei Altmünster, zuvor war es in Linz passiert.