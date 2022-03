Kleinkind steckte mit Kopf im Brückengeländer fest

Ein dreijähriger Linzer war am Sonntag gegen 14 Uhr mit seinen Eltern spazieren im Linzer Stadtteil Kleinmünchen. Im Bereich der Magerbachbrücke an der Wiener Straße war er vom darunter fließenden Bach so begeistert, dass er seinen Kopf zwischen das Brückengeländer steckte. Weil er sich selbst und auch die Eltern ihn nicht mehr befreien konnten, musste die Berufsfeuerwehr anrücken und ihn mithilfe einer Bergeschere unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.