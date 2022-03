Seit Pandemiebeginn werden Politiker öfter bedroht

Früher denkunmöglich

Etwas, dass vor ein paar Jahren noch als nahezu denkunmöglich erschien, wie Stelzers Vorgänger Alt-LH Josef Pühringer sagt: „Ich war nur zweimal tätlichen Angriffen ausgesetzt. Einmal bei einer Kraftwerksdemo in Stadl-Paura, als ich einen Schlag in die Magengrube bekam. Und ein weiteres Mal, als mir jemand aufs Autodach schlug. Drohungen gab es natürlich öfter. Aber mit so etwas muss man als Politiker leben lernen. Ich hatte Glück, ich brauchte nur in 0,1 Prozent meiner Amtszeit Personenschutz. Durch die sozialen Medien, wo jeder ungeniert anonym hetzen kann, hat sich das leider zuletzt sehr geändert.“