Ab 17 Uhr LIVE: WSG Tirol gegen Admira Wacker

Ein 0:6 verraucht bei Thomas Silberberger nicht so schnell. Nach dem Debakel zum Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen den LASK nahm der Langzeittrainer der WSG Tirol seine Mannschaft mit scharfen Worten in die Pflicht. „Es ist Wiedergutmachung angesagt. Wer gegen die Admira (Samstag 14.30 Uhr/ live auf sportkrone.at) nicht bereit ist, wird mit Sicherheit sein letztes Spiel im Dress der WSG bestreiten“, sagte Silberberger. „Ich schicke sie mit dem Taxi nach Hause, wenn sie am Samstag nicht marschieren.“