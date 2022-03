„Auto-Billard“ auf Badner Parkdeck: Hoher Schaden

Lenker wollte nach Hause fahren

Den Lenker wollte es zwischenzeitlich aber nicht so recht am Unfallort halten. Wie die Einsatzkräfte weiter berichteten, versuchte er plötzlich mit seinem Wagen nach Hause zu fahren. Ein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben: „Allerdings war die Aufhängung des rechten Hinterrades verbogen und der Reifen stand am Blech an“, so die Helfer. „Der Lenker versuchte es trotzdem, kam aber dann nicht sehr weit. Obwohl er dieses hören und spüren musste, versuchte er es noch einige Male.“