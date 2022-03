Tirolerin gewinnt übers Radio 10.000 Euro

Schon etliche Male hatte sie ihr Glück bei Gewinnspielen versucht. Am Mittwochvormittag hatte Susanne aus St. Johann in Tirol dann endlich das richtige Bauchgefühl. Mit nassen Haaren und vom Badezimmer aus wählte sie die Nummer ins Kronehit-Studio und wurde zur Gewinnerin von 10.000 Euro. „Ich habe schon nach dem ersten Song angerufen. Dann kam der zweite und als der dritte Hit in Folge kam, bin ich durchgekommen!“, freut sich die gebürtige Salzburgerin.