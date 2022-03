13-Jähriger verursacht Autounfall mit neun Toten

Im US-Bundesstaat Texas hat ein 13-Jähriger am Steuer eines Fahrzeugs einen Unfall mit neun Todesopfern verursacht. Der Bursche fuhr nahe der Stadt Midland einen Kleinlastwagen, der in einen Van krachte. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Der Teenager, sein 38 Jahre alter Beifahrer und die sieben Passagiere des anderen Fahrzeugs kamen dabei ums Leben. Ermittler gehen davon aus, dass vor dem Zusammenstoß ein Reifen des Kleinlastwagens geplatzt war.