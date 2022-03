Lustenau-Coach Mader sieht Parallelen zu ManCity

Was seine Person betrifft, sieht Mader allerdings keinen Druck. „Es kann jedoch sein, dass ihn die jungen Spieler mehr spüren.“ Einer der angesprochenen ist Mittelfeld-Akteur Brandon Baiye, der in Innsbruck nach 37 Minuten vom Feld geholt wurde. „Das war natürlich hart, aber ich habe es natürlich akzeptiert.“ Die belgische Clermont-Leihgabe, die bereits die zweite Saison in Lustenau spielt, ist überzeugt, dass die Mannschaften den Return schafft. „Okay, wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren. Aber ich kann mit Druck umgehen. Wenn man bedenkt, was wir letzte Saison alles mitgemacht haben, gibt es keinen Grund, nicht cool zu bleiben. Wir arbeiten jedenfalls täglich hart.“