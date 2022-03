Shiffrin: „Ich war so weit unten wie noch nie“

Von den Olympischen Spielen in China nahm Shiffrin ein schweres Päckchen mit in den Flieger in Richtung Saisonfinish. Nicht in Form von Medaillen schön verpackt im Handgepäck. Denn bei sechs Versuchen war sie sechsmal erfolglos geblieben, hatte sich mit Ausfällen in Riesentorlauf, Slalom und Kombination immer tiefer in die Abwärtsspirale gedreht. Vielmehr war es eine Mischung aus Traurigkeit, Unverständnis und Enttäuschung, die als Ballast auf ihrem Gemüt lastete. In den sozialen Medien war sie für ihr Scheitern verurteilt und beleidigt worden, sie selbst zweifelte plötzlich an allem und stellte sich die sportliche Sinnfrage.