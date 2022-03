Kilde und Shiffrin jubeln und busseln um die Wette

„Jetzt den Sieg genießen“

„Dieser Tag war für den Gesamtweltcup sicher nicht so eingeplant. Aber ich bin froh, dass ich jetzt so einen großen Vorsprung habe. Es ist aber noch nicht entschieden. Jetzt will ich aber mal den Sieg genießen“, so Shiffrin im Interview mit ORF-Star Rainer Pariasek. Ob er denn glaube, dass Shiffrin jetzt die große Kristallkugel fixieren werde, fragte Pariasek Amodt Kilde. „Ich glaube schon“, so der Norweger: „Aber sie soll sich keinen Druck machen.“ Shiffrin führt jedenfalls bei noch 300 zu vergebenden Punkten mit 156 Punkten Vorsprung auf Petra Vlhova.