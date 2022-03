Ab 11.30 Uhr LIVE: Zeigen ÖSV-Ladys im Finale auf?

Die Speed-Strecke ist nicht jene, die die Frauen auch bei der WM in einem Jahr bezwingen werden. Sind heuer beim Finale alle Speed-Rennen in Courchevel und alle Technikrennen in Meribel, so werden 2023 die Männer alle ihre Rennen in Courchevel und die Frauen alle ihre in Meribel fahren. „Schade, dass wir die WM-Strecke nicht heuer schon testen konnten. Aber mir gefällt diese hier auch. Sie ist lässig, hat viele interessante Streckenteile, große Sprünge, Wellen und interessante Kurven“, erklärte Siebenhofer.